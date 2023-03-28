Через блокаду українських портів промислове виробництво впало вполовину

Внаслідок морської блокади морпортів, недостатню пропускну спроможність на західних прикордонних переходах, переповненість європейських портів та обмеженої можливості приймати вантажі в повному обсязі Україна втрачає валютну виручку, - впливу зазнали, зокрема, агропромисловий комплекс та гірничо-металургійний комплекс.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Згідно з повідомленням, за час роботи зернової угоди Україна поставила 25 млн тонн агропродукції на потреби світу, 18 березня угоду було подовжено, але російська сторона систематично затримує перевірку суден.

ЄБА зазначає, що завантаженість більшості підприємств впала більш ніж на 50% від довоєнного рівня, підприємства працюють у збиток. Не повністю використаним залишається й агропотенціал: близько 10 млн тонн сільськогосподарської продукції не було відвантажено на міжнародні ринки.

Повне розблокування морських комерційних перевезень в Чорному морі та відкриття українських портів для усіх видів вантажів дозволить Україні створити умови для зростання промислового виробництва та ВВП, стане фактором стабілізації курсу гривні.

Європейська бізнес-асоціація звернулась до ООН та Туреччини, Міністерства закордонних справ та віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова з пропозицією об’єднати зусилля і сприяти реалізації стратегії розблокування морпортів Чорного моря.

Нагадаємо, що у 2022 році промислове виробництво в Україні впало на 36,9%, хоч у 2021 році воно зросло на 1,9%.