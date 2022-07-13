ЄБА закликає Кабмін розблокувати розмитнення ліків для гумдопомоги, ввезених як комерційний вантаж

Європейська Бізнес Асоціація закликає Кабінет міністрів терміново розблокувати розмитнення та подальше постачання закладам охорони здоров’я лікарських засобів у якості гуманітарної допомоги, які були ввезені на митну територію України як комерційний вантаж і знаходяться на митних складах.

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Як ідеться в повідомленні ЄБА, за даними компаній-членів Комітету з охорони здоров’я асоціації, вже близько місяця на кордоні заблоковано митне оформлення 229,2 тисячі упаковок необхідних лікарських засобів вартістю понад 56 мільйонів гривень.

Серед них - знеболюючі, онкологічні препарати, імуносупресивні препарати для лікування хворих у до- та післяопераційний період трансплантації, серцево-судинні, нестероїдні протизапальні засоби, офтальмологічні препарати, антидепресанти, антибактеріальні лікарські засоби, антигістамінні препарати, інгібітори, гормони.

Відповідно, 20 отримувачів гуманітарної допомоги, а саме клінічні лікарні, медичні центри й велика кількість пацієнтів в Україні не мають змоги отримати необхідні ліки за їх запитом у якості гуманітарної допомоги.

Зазначається, що для вирішення проблеми треба лише внести відповідні зміни у постанову уряду №174 від 1 березня. Вона регламентує питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану.

Однак у цьому документі не врегульовано питання пропуску, митного оформлення та видачі гумдопомоги, ввезеної до введення воєнного стану як комерційний вантаж, яка наразі знаходиться на митних складах, але яку власники вантажу (донори), зокрема компанії-члени ЄБА, захотіли передати в якості саме гумдопомоги.

Компанії-члени ЄБА повідомляють, що митні органи не хочуть розмитнювати гумандопомогу, ввезену як комерційний вантаж, через відсутність такої підстави у постанові №174.

Водночас Міністерство соціальної політики та військові адміністрації повідомляють представникам компаній та митних складів про відсутність окремої процедури погодження надання такої гумдопомоги та посилаються на необхідність застосування постанови №174.

Відповідно, у асоціації закликають, не тільки Кабмін, а й Мінсоцполітики та Державну митну службу посприяти якнайшвидшому розмитненню лікарських засобів у якості гумдопомоги, ввезених до воєнного стану як комерційний вантаж.

Джерело фото: ua.depositphotos.com