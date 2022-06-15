Uber допоможе возити гуманітарну допомогу українцям

Компанія Uber передала Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй (WFP) спеціальну версію у своєму додатку Uber Direct, щоб допомогти доставити тонни товарів першої необхідності по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Оскільки великі транспортні засоби стикаються з проблемами при доставці в забудовані населені пункти, співпраця з Uber дозволяє Всесвітній продовольчій програмі краще координувати парк менших транспортних засобів, які доставляють предмети першої необхідності зі складів людям, які потребують допомоги у різних районах України.

За допомогою цієї платформи WFP може відправляти доставку на транспортних засобах різних розмірів, відстежуючи кожну подорож до місця призначення та підтверджуючи, що доставка була безпечною.

У рамках співпраці з WFP Uber вже доставив продукти харчування до Дніпра. Подальші постачання здійснюватимуться і в інші регіони країни, зокрема до Львова, Вінниці, Києва та Чернівців.

Генеральний директор Uber Дару Хосровшахі заявив, що компанія "рада співпрацювати з ООН, щоб допомогти більш ефективно розподіляти екстрену продовольчу допомогу по Україні, надаючи безкоштовний доступ до спеціалізованої версії платформи Uber".

Крім того, Uber перерахував 250 тисяч доларів США Світовій продовольчій програмі для підтримки реагування на надзвичайні ситуації в Україні.

Зазначимо, під час війни мільйони українців потребують продуктів харчування, одягу та побутових речей по всій країні. Тому "Нова пошта" закликає український бізнес приєднатись до допомоги у рамках свого проекту Humanitarian Nova Poshta. Для будь-яких комерційних організацій, які вирішили відкрити напрямок гуманітарної допомоги, "Нова пошта" надасть 25% знижку від чинних тарифів на доставку.