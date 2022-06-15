Uber поможет возить гуманитарную помощь украинцам

Компания Uber передала Всемирной продовольственной программа Организации Объединенных Наций (WFP) специальную версию в своем приложении Uber Direct, чтобы помочь доставить тонны товаров первой необходимости по Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Поскольку более крупные транспортные средства сталкиваются с проблемами при доставке в застроенные населенные пункты, сотрудничество с Uber позволяет Всемирной продовольственной программе лучше координировать парк меньших транспортных средств, которые доставляют предметы первой необходимости из складов людям, нуждающимся в помощи в разных районах Украины.

С помощью этой платформы WFP может отправлять доставку на транспортных средствах различных размеров, отслеживая каждую поездку до места назначения и подтверждая, что доставка была безопасной.

В рамках сотрудничества с WFP Uber уже доставил продукты питания в Днепр. Дальнейшие поставки будут осуществляться и в другие регионы страны, в частности во Львов, Винницу, Киев и Черновцы.

Генеральный директор Uber Дару Хосровшахи заявил, что компания "рада сотрудничать с ООН, чтобы помочь более эффективно распределять экстренную продовольственную помощь по Украине, предоставляя бесплатный доступ к специализированной версии платформы Uber".

Кроме того, Uber перечислил 250 000 долларов США Всемирной продовольственной программе для поддержки реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине.

Отметим, во время войны миллионы украинцев нуждаются в продуктах питания, одежды и бытовых вещах по всей стране. Поэтому "Новая почта" призывает украинский бизнес присоединиться к помощи в рамках своего проекта Humanitarian Nova Poshta. Для любых коммерческих организаций, решивших открыть направление гуманитарной помощи, "Новая почта" предоставит 25% скидку от действующих тарифов на доставку.