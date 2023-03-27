Промислове виробництво в Україні у 2022 році скоротилось на понад третину

У 2022 році промислове виробництво в Україні впало на 36,9%, хоч у 2021 році воно зросло на 1,9%. Таку інформацію опублікувала Державна служба статистки України.

Найскладнішим місяцем за динамікою промислового виробництва у 2022 році став березень. Через повномасштабне вторгнення галузь впала на 53,7%. Хоч у січні 2022 року спостерігалося зростання на 2,9%. У квітні 2022 року темп спаду скоротився до 46,6%, у травні-червні - до 40,9-40,8%, у червні сповільнився до 40,8%. Темпи падіння скорочувалися до жовтня (41,6%). У листопаді і грудні після початку масованих ракетних атак темпи спаду зросли до 41,9% і 44,1%.

У Держстаті не брали до уваги дані з окупованої території України.

За перші два місяці 2023 року, в порівнянні з січнем-лютим попереднього року, українські підприємства чорної металургії в середньому зменшили виробництво майже на 80%. Про це свідчать дані ОП “Укрметалургпром”. За січень-лютий 2023 року металурги виготовили 737 тис тонн чавуну, що на 77,6% поступається показнику аналогічного періоду минулого року. Виробництво сталі впало на 79,3% — до 708 тис тонн в порівнянні з першими двома місяцями 2022 року.

Суттєво промисловість постраждала через зупинку підприємств у зонах бойових дій та через ракетні удари усією територією України. Найбільше це стосується чорної металургії. До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, у структурі експорту України чорні метали становили найбільшу частку у 20,46%, випередивши експорт зернових (18,1%). Також за підсумками 2021 року Україна посіла 14 місце у світі за обсягами виплавки сталі у світі, виробивши 21,1 млн тонн чавуну, 21,3 млн тонн сталі та 19 млн тонн прокату.

Через окупацію росіянами Маріуполя Україна втратила два металургійні підприємства – "Азовсталь" та ММК імені Ілліча, на які припадало понад 40% виробництва металу в державі. Інші заводи обмежили виробництво. Феросплавні підприємства на початку літа працювали на 20% потужності.

У березні 2022 року у Кривому Розі зупинився найбільший в Україні металургійний комбінат "Арселор Міттал". Відновило роботу підприємство у червні 2022 року.

Також гірничі підприємства вимушені були працювати не на повну потужність, оскільки через закриття портів не могли вивозити продукцію морем. А логістика до західних прикордонних переходів вдвічі дорожча.

Як наслідок, зменшення виробництва промисловості, зокрема, вплинуло на надходження до державного бюджету. За даними Державної казначейської служби за січень 2023 року, торік дефіцит держбюджету склав 911,1 млрд грн.

Суттєве скорочення експорту продукції гірничо-металургійного комплексу негативно позначилося на міцності національної валюти. Середній курс готівкової гривні у відділеннях банків та обмінних пунктів знизився за 2022 рік з 27,30 гривні за долар до 40,50 гривні за долар, часом нижче 42 грн/дол.