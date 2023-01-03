Дефіцит державного бюджету України у 2022 році склав 911,1 млрд грн, - Мінфін

За даними Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 909,5 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на 2022 рік дефіциту у сумі 1,399 трлн гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1,491 трлн грн.

Зокрема, 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Нагадаємо, що країни G7 загалом мобілізували понад $30 млрд для України на 2023 рік.