Дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году составил 911,1 млрд грн, - Минфин

По данным Государственной казначейской службы, в 2022 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1491,1 млрд гривен.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"За 2022 год государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд - в сумме 909,5 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на 2022 год дефицита в сумме 1,399 трлн гривен", - говорится в сообщении.

По данным Государственной казначейской службы, в 2022 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1,491 трлн.

В частности, 480,6 млрд грн поступило в общий фонд государственного бюджета в виде международной помощи (грантов).

Напомним, что страны G7 в общей сложности мобилизовали более $30 млрд для Украины на 2023 год.