Несмотря на инфляцию, "минималка" и прожиточный минимум остались старыми

Несмотря на то, что к концу 2022 года инфляция составила более 25%, минимальная зарплата в Украине в течение 2023 года остается старой – 6 700 грн за месяц (на уровне декабря, или 40,46 грн за час). Именно такой показатель заложен в принятый Верховной Радой закон о госбюджете, который вступил в силу 1 января.

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Также госбюджет с запланированным доходом в 1,3 трлн грн не предусматривает и повышения прожиточного минимума, который будет составлять в этом году:

· для трудоспособных – 2684 грн;

· для детей до шести лет – 2 272 грн;

· для детей 6-18 лет – 2833 грн;

· для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн.

· общий показатель – 2589 грн.

То, что эти показатели – несмотря на стремительный рост в Украине цен – народные избранники оставили на том же уровне, не удивительно. Премьер Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко назвали этот бюджет бюджетом воюющей страны, где приоритетом стала поддержка обороноспособности государства, общие расходы на которые превышают 1,1 трлн грн.

Напомним, в конце 27 ноября президент Украины подписал закон о госбюджете (законопроект №8000). Верховная Рада приняла его во втором чтении и в целом на заседании 3 ноября.