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Економіка
Дата публікації

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2023 рік

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік.

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Про це йдеться у картці законопроекту №8000 на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 3 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет на 2023 рік.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в державному бюджеті України на 2023 рік заплановано, що майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес, спрямують на потреби Збройних сил та безпеку країни.

Згідно з законом про держбюджет, в 2023 році 1,1 трлн грн спрямують на армію та безпеку. Ще майже 450 млрд грн підуть на соціальні програми та пенсії, 176 млрд грн — на охорону здоров’я і 156 млрд грн — на освіту.

Очільник уряду не раз зазначав, що зараз країна повністю працює для забезпечення потреб армії. Тому соціальні виплати та зарплати фінансуються за рахунок міжнародних запозичень.

Автор:
Ніна Комащенко