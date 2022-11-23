Зеленський підписав закон про держбюджет на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік.

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Про це йдеться у картці законопроекту №8000 на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 3 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет на 2023 рік.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в державному бюджеті України на 2023 рік заплановано, що майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес, спрямують на потреби Збройних сил та безпеку країни.

Згідно з законом про держбюджет, в 2023 році 1,1 трлн грн спрямують на армію та безпеку. Ще майже 450 млрд грн підуть на соціальні програми та пенсії, 176 млрд грн — на охорону здоров’я і 156 млрд грн — на освіту.

Очільник уряду не раз зазначав, що зараз країна повністю працює для забезпечення потреб армії. Тому соціальні виплати та зарплати фінансуються за рахунок міжнародних запозичень.