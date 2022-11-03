Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Верховна Рада на засіданні 3 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет на 2023 рік.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв ДержБюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому. ЗА - 295 депутатів", - зазначив він.

Депутат додав, що це рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету за історію України.

"Тепер сподіваємося, що міжнародни партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд", - написав Железняк.

Нагадаємо, 31 жовтня Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік з урахуванням пропозицій народних депутатів та передав документ до другого читання.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №8000 про державний бюджет на 2023 рік у першому читанні під час засідання 7 жовтня. В документі пріоритет надали армії, при цьому гроші на підвищення пенсій в держбюджеті-2023 не заклали.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.