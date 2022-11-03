Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год

Верховная Рада на заседании 3 ноября приняла во втором чтении и целом законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент принял ГосБюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. ЗА – 295 депутатов", - отметил он.

Депутат добавил, что это рекорд по наиболее раннему принятию бюджета за историю Украины.

"Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный дефицит, в размере $38 млрд", - написал Железняк.

Напомним, 31 октября Кабинет Министров одобрил проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год с учетом предложений народных депутатов и передал документ ко второму чтению.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8000 о государственном бюджете на 2023 год в первом чтении во время заседания 7 октября. В документе приоритет предоставили армии, при этом деньги на повышение пенсий в госбюджете-2023 не заложили .

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.