- Тип
- Важно
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год
Верховная Рада на заседании 3 ноября приняла во втором чтении и целом законопроект о государственном бюджете на 2023 год.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Парламент принял ГосБюджет на 2023 год во втором чтении и в целом. ЗА – 295 депутатов", - отметил он.
Депутат добавил, что это рекорд по наиболее раннему принятию бюджета за историю Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный дефицит, в размере $38 млрд", - написал Железняк.
Напомним, 31 октября Кабинет Министров одобрил проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год с учетом предложений народных депутатов и передал документ ко второму чтению.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8000 о государственном бюджете на 2023 год в первом чтении во время заседания 7 октября. В документе приоритет предоставили армии, при этом деньги на повышение пенсий в госбюджете-2023 не заложили .
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.