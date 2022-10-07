Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении

Верховная Рада Украины во время заседания 7 октября поддержала законопроект №8000 о государственном бюджете на 2023 год. "За" проголосовал 251 нардеп.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, парламент два часа рассматривал 1270 поправок, но существенных изменений в проект госбюджета не внесли. Депутаты только проголосовали за увеличение на 2 млрд ДФРР и добавили 446 млн на соцзащиту детей и семьи.

При этом нардепы отклонили правку к законопроекту, которая предусматривала заложение в госбюджете более 1,4 миллиарда на каналы "Дом" и Freedom, а также на компенсацию за производимый контент.

Рассмотрение проекта госбюджета-2023 во втором чтении планируется в октябре.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2023 год 13 сентября. В документе приоритет предоставили армии, при этом деньги на повышение пенсий в госбюджете-2023 не заложили.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Известно, что в Верховной Раде планируют ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.