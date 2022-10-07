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На телемарафон планируют потратить более двух миллиардов гривен в 2023 году
На всеукраинский телемарафон в проекте бюджета на 2023 год заложено более двух миллиардов гривен.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он подчеркнул, что сначала на телемарофон заложили в бюджет около 600 млн гривен.
Затем благодаря правкам финансирование увеличилось до 2 миллиардов гривен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Железняка, более 1,4 миллиарда уйдет на каналы "Дом" и Freedom, а также на компенсацию за производимый контент.
Кроме того, в бюджете предусмотрено финансирование телеканалов "Суспільне" и "Рада", которые также транслируют общенациональный телемарафон.
"Я, откровенно, не понимаю позицию. У власти было 100 500 способов, как сделать в бюджете то же самое, но элегантно. Так, что даже я бы не заметил. Бросить на вторую программу, а затем перераспределить, или заложить под какую-то восстановительную субвенцию, или, в конце концов, хотя бы во второе чтение внести от Кабмина типа "на культуру"… Любая комбинация сложнее одного шага. Во время войны выглядит, мягко говоря, очень плохо", - отметил Железняк.
Напомним, "Единые новости" - это информационный телемарафон, запущенный 24 февраля 2022 года с целью информирования населения о ситуации в Украине с начала российского вторжения в Украину. Несколько украинских телеканалов объединились, чтобы вести совместно телемарафон. К трансляции привлекли "Суспільне", 1+1 Media, Starlight Media (ICTV), Inter Media Group (Интер), ДТВР (Совет).
Известно, что в Верховной Раде планируется ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.