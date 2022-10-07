На телемарафон планируют потратить более двух миллиардов гривен в 2023 году

На всеукраинский телемарафон в проекте бюджета на 2023 год заложено более двух миллиардов гривен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что сначала на телемарофон заложили в бюджет около 600 млн гривен.

Затем благодаря правкам финансирование увеличилось до 2 миллиардов гривен.

По словам Железняка, более 1,4 миллиарда уйдет на каналы "Дом" и Freedom, а также на компенсацию за производимый контент.

Кроме того, в бюджете предусмотрено финансирование телеканалов "Суспільне" и "Рада", которые также транслируют общенациональный телемарафон.

"Я, откровенно, не понимаю позицию. У власти было 100 500 способов, как сделать в бюджете то же самое, но элегантно. Так, что даже я бы не заметил. Бросить на вторую программу, а затем перераспределить, или заложить под какую-то восстановительную субвенцию, или, в конце концов, хотя бы во второе чтение внести от Кабмина типа "на культуру"… Любая комбинация сложнее одного шага. Во время войны выглядит, мягко говоря, очень плохо", - отметил Железняк.

Напомним, "Единые новости" - это информационный телемарафон, запущенный 24 февраля 2022 года с целью информирования населения о ситуации в Украине с начала российского вторжения в Украину. Несколько украинских телеканалов объединились, чтобы вести совместно телемарафон. К трансляции привлекли "Суспільне", 1+1 Media, Starlight Media (ICTV), Inter Media Group (Интер), ДТВР (Совет).

Известно, что в Верховной Раде планируется ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.