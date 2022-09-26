На єдиний телемарафон в 2023 році планують витратити 600 млн грн

Згідно з проєктом державного бюджету на 2022 рік, який схвалив Кабмін, фінансування національного єдиного телемарафону наступного року становитиме 600 млн грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

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За словами нардепа, 535 млн грн планують направити на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України.

На висвітлення діяльності Верховної Ради через телебачення та радіомовлення, фінансову підтримку газети "Голос України" в держбюджеті заклали 73 млн грн.

"Єдині новини" — це інформаційний телемаратон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну. Декілька українських телеканалів об'єдналися, щоб спільно вести телемарафон. До трансляції залучили "Суспільне", 1+1 Media, Starlight Media (ICTV), Inter Media Group (Інтер), ДТВР (Рада).

Відомо, що у Верховній Раді планують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік. Терміни ухвалення можуть скоротити на 1 місяць.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони. За його словами, у цьому році витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази, а з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку.