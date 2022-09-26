На единый телемарафон в 2023 году планируют потратить 600 млн грн

Согласно одобренному Кабмином проекту государственного бюджета на 2022 год, финансирование национального единого телемарафона в следующем году составит 600 млн грн, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

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По словам нардепа, 535 млн грн планируют направить на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

На освещение деятельности Верховной Рады по телевидению и радиовещанию, финансовую поддержку газеты "Голос Украины" в госбюджете заложили 73 млн грн.

"Единые новости" - это информационный телемаратон, запущенный 24 февраля 2022 года с целью информирования населения о ситуации в Украине с начала российского вторжения в Украину. Несколько украинских телеканалов объединились, чтобы совместно вести телемарафон. К трансляции привлекли "Суспільне", 1+1 Media, Starlight Media (ICTV), Inter Media Group (Интер), ДТВР (Рада).

Известно, что в Верховной Раде планируется ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что почти 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны. По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.