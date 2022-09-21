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Сколько денег заложили в госбюджете-2023 на соцподдержку украинцев
Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2023 год, на социальную поддержку украинцев запланировано 91 млрд грн, или 12,4% прогнозируемого объема ВВП. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Расходы именно Минсоцполитики (без учета ПФУ и Фонда социального страхования) составят 405,2 млн грн. Эту сумму распределят следующим образом:
- в поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, выделят 66,8 млрд грн;
- в поддержку малообеспеченных граждан - 72,9 млрд грн;
- в поддержку семей и детей - 27,3 млрд грн;
- в поддержку лиц, получивших инвалидность - 3,3 млрд грн.
В ведомстве отметили, что в 2023 году Минсоцполитики будет работать над увеличением социальных стандартов на 5,4% по сравнению с 2022 годом и развитием социальных услуг.
Кроме того, в 2023 году приоритетом станет цифровизация предоставления социальной поддержки. В частности, ведомство будет работать над внедрением Единой информационной системы социальной сферы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Кабинет Министров на заседании 13 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.
Известно, что в Верховной Раде планируется ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.