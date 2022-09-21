Сколько денег заложили в госбюджете-2023 на соцподдержку украинцев

Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2023 год, на социальную поддержку украинцев запланировано 91 млрд грн, или 12,4% прогнозируемого объема ВВП. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Расходы именно Минсоцполитики (без учета ПФУ и Фонда социального страхования) составят 405,2 млн грн. Эту сумму распределят следующим образом:

в поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, выделят 66,8 млрд грн;

в поддержку малообеспеченных граждан - 72,9 млрд грн;

в поддержку семей и детей - 27,3 млрд грн;

в поддержку лиц, получивших инвалидность - 3,3 млрд грн.

В ведомстве отметили, что в 2023 году Минсоцполитики будет работать над увеличением социальных стандартов на 5,4% по сравнению с 2022 годом и развитием социальных услуг.

Кроме того, в 2023 году приоритетом станет цифровизация предоставления социальной поддержки. В частности, ведомство будет работать над внедрением Единой информационной системы социальной сферы.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 13 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2023 год. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Известно, что в Верховной Раде планируется ускорить рассмотрение госбюджета на 2023 год. Сроки принятия могут быть сокращены на 1 месяц.