Скільки грошей заклали в держбюджеті-2023 на соцпідтримку українців

Згідно з проєктом державного бюджету України на 2023 рік, на соціальну підтримку українців запланували 91 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Видатки саме Мінсоцполітики складуть 405,2 млн грн. Цю суму розподіллять таким чином:

на підтримку людей, які опинились в складних життєвих обставинах виділять 66,8 млрд грн;

на підтримку малозабезпечених громадян — 72,9 млрд грн;

на підтримку сімей і дітей — 27,3 млрд грн;

на підтримку осіб, які отримали інвалідність — 3,3 млрд грн.

У відомстві зазначили, що в 2023 році Мінсоцполітики буде працювати над збільшенням соціальних стандартів на 5,4% порівняно з 2022 роком та розвитком соціальних послуг.

Крім того, в 2023 році пріоритетом буде цифровізація надання соціальної підтримки. Зокрема, відомство буде працювати над впровадженням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.

Відомо, що у Верховній Раді планують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік. Терміни ухвалення можуть скоротити на 1 місяць.