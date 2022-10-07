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На телемарафон планують витратити понад два мільярди гривень у 2023 році
На всеукраїнський телемарафон у проекті бюджету на 2023 рік закладено понад два мільярди гривень.
Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів Ярослав Железняк.
Він підкреслив, що спочатку на телемарофон заклали в бюджет близько 600 млн гривень.
Потім завдяки правкам фінансування збільшилося до 2 мільярдів гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Железняка, понад 1,4 мільярда піде на канали "Дім" та Freedom, а також на компенсацію за вироблений контент.
Крім того, у бюджеті передбачено фінансування телеканалів "Суспільне" та "Рада", які зараз також транслюють загальнонаціональний телемарафон.
"Я, відверто, не розумію позицію. У влади було 100500 способів, як зробити в бюджеті те ж саме, але елегантно. Так, що навіть я б не помітив. Кинути на другу програму, а потім перерозподілити, або закласти під якусь відновлювальну субвенцію, або, врешті решт, хоча б до другого читання внести від Кабміну типу "на культуру"…. Будь-яка комбінація, складніша за один крок. Під час війни виглядає, м’яко кажучи, дуже погано", - зазначив Железняк.
Нагадаємо, "Єдині новини" — це інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну. Декілька українських телеканалів об'єдналися, щоб спільно вести телемарафон. До трансляції залучили "Суспільне", 1+1 Media, Starlight Media (ICTV), Inter Media Group (Інтер), ДТВР (Рада).
Відомо, що у Верховній Раді планують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік. Терміни ухвалення можуть скоротити на 1 місяць.