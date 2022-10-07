Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні

Верховна Рада України під час засідання 7 жовтня підтримала законопроєкт №8000 про державний бюджет на 2023 рік. "За" проголосував 251 нардеп.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, парламент дві години розглядав 1270 правок, але суттєвих змін до проєкту держбюджету не внесли. Депутати тільки проголосували за збільшення на 2 млрд ДФРР, та додали 446 млн на соцзахист дітей та сім’ї.

При цьому нардепи відхили правку до законопроєкту, яка передбачала закладення в держбюджеті понад 1,4 мільярда на канали "Дом" та Freedom, а також на компенсацію за вироблений контент.

Розгляд проєкту держбюджету-2023 у другому читанні планується у жовтні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік 13 вересня. В документі пріоритет надали армії, при цьому гроші на підвищення пенсій в держбюджеті-2023 не заклали.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.

Відомо, що у Верховній Раді планують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік. Терміни ухвалення можуть скоротити на 1 місяць.