Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению в Раде

Кабинет министров одобрил проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год с учетом предложений народных депутатов и передал документ на второе чтение. Об этом 31 октября в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%", - уточнил премьер.

В бюджете-2023 доходы заложены на уровне 1,3 трлн. грн. В скорректированном проекте правительство предлагает увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн благодаря новым макропоказателям и налоговым изменениям.

Кроме того, Кабмин увеличил объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России, на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. В целом ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн – до 2,6 трлн грн.

Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Правительство предлагает покрывать его за счет помощи партнеров. Для этого нужно привлечь $38 млрд.

"Приоритет №1 – безопасность и оборона – остается неизменным. Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8000 о государственном бюджете на 2023 год в первом чтении во время заседания 7 октября. В документе приоритет предоставили армии, при этом деньги на повышение пенсий в госбюджете-2023 не заложили.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.