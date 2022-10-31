Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання в Раді

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік з урахуванням пропозицій народних депутатів та передав документ на до другого читання. Про це 31 жовтня у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%", - уточнив прем'єр.

В бюджеті-2023 доходи закладені на рівні 1,3 трлн грн. У скорегованому проєкті уряд пропонує збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн завдяки новим макропоказникам та податковим змінам.

Крім того, Кабмін збільшив обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії, на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн - до 2,6 трлн грн.

Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Уряд пропонує покривати його за рахунок допомоги партнерів. Для цього потрібно залучити $38 млрд.

"Пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", - підсумував Шмигаль.