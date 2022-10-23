Зеленський провів переговори з головою МВФ

Президент Володимир Зеленський в неділю, 23 жовтня, провів телефонні переговори з головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, про що український лідер повідомив в Telegram.

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Відомо, що сторони обговорили декілька питань, зокрема Зеленський під час розмови наголосив на важливості координаційної платформи донорів України.

З огляду на те, що нещодавно місія МВФ по Україні завершила свою роботу, очільник держави запевнив Георгієву, що українська сторона буде робити максимум, аби гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової.

Крім того, Зеленський подякува, що МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 мільярда доларів США завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом Росії на Україну.

Нагадаємо також, що днями президент Володимир Зеленський ініціював створення міжнародного механізму фінансової допомоги Україні. Як зазначила голова МВФ Крістаіна Георгієва, вже найближчим часом буде скликано міжнародний форум для вирішення цієї проблеми.

Ключовим питанням, за словами глави держави, є покриття дефіциту бюджету України та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які були зруйновані або пошкоджені ударами окупантів.