Рекомендовано "не гратися" з податками: місія МВФ по Україні завершила свою роботу

Місія Міжнародного валютного фонду по Україні, що працювала у Відні з 17 по 20 жовтня 2022 року, завершила свою роботу. У листопаді розпочнеться наступний раунд переговорів для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні.

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Про це 21 жовтня повідомила пресслужба Національного банку України.

З представниками МВФ від України зустрілися представники НБУ та Міністерства фінансів. Сторони розглянули питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

Під час переговорів піднімалося питання фінансово-економічної політики, які можуть бути закладені в нову Моніторингову програму із залученням Ради МВФ. На її основі НБУ та уряд України в подальшому створять план з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначать потреби в зовнішньому фінансуванні.

"Українська делегація надала розгорнуті аргументи щодо здатності України забезпечити дотримання необхідних структурних маяків та кількісних критеріїв ефективності потенційної моніторингової програми навіть в умовах воєнного часу", — запевнили в НБУ.

Які висновки зробила місія МВФ по Україні

Ціль переговорів МВФ і українських представників полягає у затвердженні Моніторингової програми із залученням Ради МВФ, що дозволить закласти основу макроекономічної політики Україні, а також на початку 2023 року зробити відчутні кроки в напрямі нової масштабної програми МВФ. Також вона сприятиме збільшенню спроможності України залучати кошти від інших донорів, пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Відповідно місія оцінювала потенціал України для затвердження такої програми. НБУ не уточнює висновки МВФ, однак видання Reuters повідомило, що глава місії МВФ Гевін Грей підсумовуючи додав, що міжнародний кредитор рекомендує Україні утримуватися від заходів, які підривають податкові надходження.

Нардепи пояснили, що МВФ має на увазі податкову реформу, яку знають як "все по десять". Вона передбачає зниження ставок ключових податків до 10%: податку на прибуток підприємств (зараз 18%), податку на доходи фізосіб (18%) та ПДВ (20%).

Крім того, пропонується скасувати єдиний соціальний внесок та підвищити ставку військового збору до 3%.

"МВФ дипломатично послали наше економічне шапіто з ідеєю "все по 10" і порадили не гратися з податками….що і треба було очікувати одразу", - прокоментував перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Ярослав Железняк.

В свою чергу в НБУ нагадують, що МВФ підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, у березні в межах інструменту екстреного фінансування (RFI) Україна отримала 1,4 мільярда доларів.

У жовтні МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 мільярда доларів США завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом Росії на Україну.

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