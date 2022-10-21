Рекомендовано "не играть" с налогами: миссия МВФ по Украине завершила свою работу

Миссия Международного валютного фонда по Украине, работавшая в Вене с 17 по 20 октября 2022 г., завершила свою работу. В ноябре начнется следующий раунд переговоров по утверждению Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ в декабре.

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Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

С представителями МВФ от Украины встретились представители НБУ и Министерства финансов. Стороны рассмотрели вопросы текущего состояния экономики Украины, макропрогноз, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

В ходе переговоров поднимались вопросы финансово-экономической политики, которые могут быть заложены в новую мониторинговую программу с привлечением Совета МВФ. На ее основе НБУ и правительство Украины в дальнейшем создадут план по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, а также определят потребности во внешнем финансировании.

"Украинская делегация предоставила развернутые аргументы о способности Украины обеспечить соблюдение необходимых структурных маяков и количественных критериев эффективности потенциальной мониторинговой программы даже в условиях военного времени", - заверили в НБУ.

Какие выводы сделала миссия МВФ по Украине

Цель переговоров МВФ и украинских представителей состоит в утверждении Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ, что позволит заложить основу макроэкономической политики Украины, а также в начале 2023 г. сделать ощутимые шаги в направлении новой масштабной программы МВФ. Также она будет способствовать увеличению возможности Украины привлекать средства от других доноров, пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

Соответственно, миссия оценивала потенциал Украины для утверждения такой программы. НБУ не уточняет выводы МВФ, однако издание Reuters сообщило, что глава миссии МВФ Гевин Грей подытоживая, добавил, что международный кредитор рекомендует Украине воздерживаться от мер, подрывающих налоговые поступления.

Нардепы объяснили, что МВФ подразумевает налоговую реформу, которую знают как "все по десять". Она предусматривает снижение ставок ключевых налогов до 10%: налога на прибыль предприятий (сейчас 18%), налога на доходы физлиц (18%) и НДС (20%).

Кроме того, предлагается упразднить единый социальный взнос и повысить ставку военного сбора до 3%.

"МВФ дипломатично послали наше экономическое шапито с идеей "все по 10" и посоветовали не играть с налогами… что и надо было ожидать сразу", - прокомментировал первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Ярослав Железняк.

В свою очередь, в НБУ напоминают, что МВФ поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Так, в марте в рамках инструмента экстренного финансирования (RFI) Украина получила 1,4 миллиарда долларов.

В октябре МВФ оказал дополнительную поддержку в размере 1,3 миллиарда долларов США благодаря расширению RFI для стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным нападением России на Украину.

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