НБУ ожидает еще более $11 млрд внешнего финансирования до конца года

Украина в этом году получила $19,8 млрд внешнего финансирования, до конца года ожидается еще более $11 млрд. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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" Может быть, часть перейдет на следующий год. Но, учитывая макрофинансовую помощь от ЕС, поставленный в Конгрессе США вопрос о выделении дополнительных ресурсов для Украины, в том числе для обеспечения фискальной устойчивости, ожидаем значительных объемов международной помощи до конца года", – сказал он.

Гелетий, комментируя заложенные в проекте госбюджета на 2023 год $38 млрд внешнего финансирования, отметил приоритет для правительства и Нацбанка в этом направлении в перспективе месяца - это работа с МВФ и открытие новой обширной программы для Украины, кроме получения в ближайшие дни еще $1,3 млрд экстренного финансирования в рамках инструмента RFI.

"Это может быть либо EFF (Extended Fund Facility), либо Стенд-бай. То есть классическая расширенная программа, которая будет направляться на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ. Она будет своего рода бенчмарком для всех международных партнеров. Мы активно над этим работаем", – заявил замглавы Нацбанка.

По его словам, в октябре должна состояться миссия Фонда, с которой будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе макроэкономическая ситуация в Украине, вопросы бюджета 2023 года и валютно-курсовой политики.

"Это будет команда с новым руководителем миссии. Я надеюсь, что у нас будет плодотворный диалог, который будет способствовать лучшему пониманию со стороны МВФ текущих вызовов для нашей страны, нашей фискальной и монетарной политики", - отметил Гелетий.

При этом он добавил, что одной такой программы МВФ вряд ли будет достаточно, поэтому нужно активно работать с другими партнерами, прежде всего, с ЕС, США и другими странами G7.

"НБУ, как никто другой, заинтересован в том, чтобы эта помощь была получена. Она снизит потребность в эмиссионном финансировании. Для нас прекращение монетизации бюджета является приоритетом", – сказал Гелетий.

По его словам, возможность прекратить в следующем году эмиссионное финансирование бюджета будет зависеть от его финального текста, объемов международной помощи и ритмичности поступления. "$38 млрд – непростая и чрезвычайно амбициозная задача. Действительно, если Украина получит эти средства, потребность в эмиссионном финансировании может не понадобиться", – отметил Гелетий.

Верховная рада 7 октября утвердила в первом чтении проект госбюджета 2023 год. В документе приоритет предоставили армии, при этом деньги на повышение пенсий в госбюджете-2023 не заложили. Проект госбюджета предусматривает внешнее финансирование дефицита в $38 млрд.

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