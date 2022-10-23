Зеленский провел переговоры с главой МВФ

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 23 октября, провел телефонные переговоры с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой, о чем украинский лидер сообщил в Telegram.

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Известно, что стороны обсудили несколько вопросов, в частности, Зеленский во время разговора отметил важность координационной платформы доноров Украины.

Учитывая, что недавно миссия МВФ по Украине завершила свою работу, глава государства заверил Георгиеву, что украинская сторона будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно быстрее перейти к новой.

Кроме того, Зеленский поблагодарил, что МВФ оказал дополнительную поддержку объемом 1,3 миллиарда долларов США благодаря расширению RFI для стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным нападением России на Украину.

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский инициировал создание международного механизма финансовой помощи Украине. Как отметила глава МВФ Кристаина Георгиева, уже в ближайшее время будет созван международный форум для решения этой проблемы.

Ключевым вопросом, по словам главы государства, является покрытие дефицита бюджета Украины и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов.