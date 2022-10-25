Шмигаль и глава МВФ обсудили создание международной платформы доноров

Украина намерена как можно быстрее перейти к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться в следующем году.

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Об этом шла речь во время встречи в Берлине премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Глава правительства поблагодарил руководителя МВФ за организацию миссии по Украине, которая завершила свою работу в Вене.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы пройти все промежуточные этапы и как можно быстрее перейти в новую программу сотрудничества с Фондом", - отметил Шмигаль.

Также в продолжении диалога президента Украины Владимира Зеленского с главой МВФ стороны обсудили необходимость создания международной платформы доноров.

Речь идет о механизме координации помощи Украине, определении основных направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования.

По словам премьер-министра, это позволит быстро и эффективно отвечать на экономические вызовы.

Денис Шмигаль подчеркнул, что последовательная и безоговорочная поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда открывает новые горизонты сотрудничества для укрепления экономики государства.

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский инициировал создание международного механизма финансовой помощи Украине. Как отметила глава МВФ Кристаина Георгиева, уже в ближайшее время будет созван международный форум для решения этой проблемы.

Ключевым вопросом, по словам главы государства, является покрытие дефицита бюджета Украины и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов.