Министра финансов Украины избрали главой Совета управляющих Всемирного банка и МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и Международного финансового фонда на 2023 год. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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"Только что я был избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год. Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и МВФ. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины во ВБ и МВФ. За это долгое время мы сформировали надежные и прозрачные партнерские отношения", – написал министр.

Он поблагодарил друзей и партнеров Украины за такое доверие, подчеркнув, что представлять страну на международной финансовой арене является для него большой честью.

По словам Марченко, новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами-членами Всемирного банка и МВФ.

Как отмечают в Минфине, среди основных обязанностей его руководителя на этой позиции будет председательство на пленарном заседании ежегодного собрания с участием министров финансов, глав центробанков стран-членов МВФ и Всемирного банка, а также руководства МВФ и Всемирного банка.

В то же время председатель Совета управляющих в течение года возглавляет Совместный комитет по вознаграждению исполнительных директоров и их заместителей, Совместный процедурный комитет и Процедурный комитет Агентства по многостороннему гарантированию инвестиций.

Председатель Совета управляющих ВБ и МВФ избирается ежегодно на основе региональной ротации. В 2023 году председательство перейдет к странам-членам региону Европы и Центральной Азии.

Напомним также, что МВФ перед этим перечислил Украине 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента ускоренного финансирования, о которых та попросила незадолго до этого.