Міністра фінансів України обрали головою Ради керуючих Світового банку та МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко обраний головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного фінансового фонду на 2023 рік. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та МВФ. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини", - написав міністр.

Він подякував друзям та партнерам України за таку довіру, підкресливши, що представляти країну на міжнародній фінансовій арені є для нього великою честю.

За словами Марченка, новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-членами Світового банку та МВФ.

Як зазначають у Мінфіні, серед основних обов’язків його керівника на цій позиції буде головування на пленарному засіданні щорічних зборів за участі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів МВФ та Світового банку, а також керівництва МВФ і Світового банку.

Водночас голова Ради керуючих протягом року очолює Спільний комітет з питань винагороди виконавчих директорів та їх заступників, Спільний процедурний комітет та Процедурний комітет Агентства з багатостороннього гарантування інвестицій.

Голову Ради керуючих СБ та МВФ обирають щороку на основі регіональної ротації. У 2023 році головування перейде до країн-членів регіону Європи та Центральної Азії.

Нагадаємо також, що МВФ перед цим перерахував Україні 1,3 мільярда доларів у рамках інструменту прискореного фінансування, про які вона попросила незадовго до цього.