Близько 90% усіх податків у 2023 році підуть на армію, дефіцит держбюджету перевищить 20% ВВП — уряд

В державному бюджеті України на 2023 рік заплановано, що майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес, спрямують на потреби Збройних сил та безпеку країни. Про це 6 листопада повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня", — зазначив очільник уряду.

Згідно з законом про держбюджет, в 2023 році 1,1 трлн грн спрямують на армію та безпеку. Ще майже 450 млрд грн підуть на соціальні програми та пенсії, 176 млрд грн — на охорону здоров’я і 156 млрд грн — на освіту.

"Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки — 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування", — резюмував Шмигаль.

Зазначимо, що за його словами, у проєкті держбюджету-2023, який був поданий до першого читання в Раді, на армію та обороно було заплановано 50% всіх видатків.

До другого читання уряд вніс зміни, в тому числі запропоновані депутатами. Остаточно законопроєкт Верховна Рада схвалила 3 листопада. Очільник уряду не раз зазначав, що зараз країна повністю працює для забезпечення потреб армії. Тому соціальні виплати та зарплати фінансуються за рахунок міжнародних запозичень.