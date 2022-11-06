Около 90% всех налогов в 2023 году пойдут на армию, дефицит госбюджета превысит 20% ВВП - правительство

В государственном бюджете Украины на 2023 год запланировано, что почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес, будут направлены на нужды Вооруженных сил и безопасность страны. Об этом 6 ноября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Это реалии бюджета на 2023 год, принятый на этой неделе", — отметил глава правительства.

Согласно закону о госбюджете, в 2023 году 1,1 трлн грн направят на армию и безопасность. Еще почти 450 млрд грн пойдут на социальные программы и пенсии, 176 млрд грн – на здравоохранение и 156 млрд грн – на образование.

"Это четыре главные статьи расходов. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн грн, а расходы — 2,6 трлн грн. Дефицит в более чем 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новом программы финансирование", - резюмировал Шмыгаль.

Отметим, что, по его словам, в проекте госбюджета-2023, который был подан к первому чтению в Раде, на армию и оборону было запланировано 50% всех расходов.

Ко второму чтению правительство внесло изменения, в том числе предложенные депутатами. Окончательно законопроект Верховная Рада одобрила 3 ноября. Глава правительства не раз отмечал, что сейчас страна полностью работает для обеспечения потребностей армии. Поэтому социальные выплаты и зарплаты финансируются в большей части за счет международных заимствований.