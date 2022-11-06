Ежемесячная финансовая помощь в 2023-м и усиление санкций против РФ: Зеленский провел переговоры с президентом Европейской

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября провел телефонные переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обсудили финансовую помощь Украине, экспорт украинской агропродукции и усиление санкций против Российской Федерации.

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Об этом сначала коротко сообщил Зеленский в своем Twitter, впоследствии пресс-служба Европейской комиссии раскрыла детали разговора.

"Обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен макрофинансовую помощь Украине на текущий и 2023 год. Отметили важность продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира. Обсудили усиление санкций и противостояние действиям поддерживающего агрессию Ирана", - рассказал Зеленый.

Фон дер Ляен сообщила украинскому лидеру, что на этой неделе она предложит финансовый пакет от ЕС в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Его особенность состоит в том, что всю сумму разделят на 12 месяцев. То есть, в следующем году ежемесячно Киев будет получать по 1,5 млрд евро.

"Поддержка в форме льготных долгосрочных ссуд с покрытием процентных расходов также будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС. Финансовый пакет ЕС должен сопровождаться подобной поддержкой других крупных доноров", — отметили в Европейской.

Фон дер Ляен заверила Зеленского, что ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой.

В ходе разговора лидеры подробно остановились на теме обеспечения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Кроме полной поддержки усилий ООН по достижению договоренности с РФ по "зерновому соглашению", стороны также обсудили планы расширения пропускной способности "дорог солидарности" между Украиной и ЕС, которые до сих пор использовались для транспортировки украинской продукции на внешние рынки.

Фон дер Ляен и Зеленский также обсудили ужесточение санкций против РФ и роль поддержки Ираном агрессии России и способы ответа этому "союзу".

Напомним, к планированию помесячной финансовой помощи Украине Евросоюз подтолкнули США. Последние планируют начать направлять каждый месяц Украине по $1,5 млрд. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов в Украину для поддержки ее экономики.