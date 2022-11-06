Щомісячна фінансова допомога в 2023-му та посилення санкцій проти РФ: Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада провів телефонні переговори з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили фінансову допомогу Україні, експорт української агропродукції та посилення санкцій проти Російської Федерації.

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Про це спочатку коротко повідомив Зеленський в своєму Twitter, згодом пресслужба Європейської комісії розкрила деталі розмови.

"Обговорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн макрофінансову допомогу Україні на поточний і 2023 рік. Відзначили важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу. Обговорили посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію", - розповів Зеленський.

Фон дер Ляєн повідомила українському лідеру, що цього тижня вона запропонує фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 18 млрд євро на 2023 рік. Його особливість у тому, що всю суму розділять на 12 місяців. Тобто в наступному році щомісяця Київ отримуватиме по 1,5 млрд євро.

"Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України на її шляху до членства в ЄС. Фінансовий пакет ЄС має супроводжуватися подібною підтримкою інших великих донорів", — зазначили в Єврокомісії.

Фон дер Ляєн запевнила Зеленського, що ЄС продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Під час розмови лідери детально зупинилися на темі забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції. Окрім повної підтримки зусиль ООН щодо досягнення домовленості з РФ щодо "зернової угоди", сторони також обговорили плани щодо розширення пропускної спроможності "доріг солідарності" між Україною та ЄС, які досі використовувалися для транспортування української продукції на зовнішні ринки.

Фон дер Ляєн та Зеленський також обговорили посилення санкцій проти РФ, і роль підтримки Іраном агресії Росії та способи відповіді цьому "союзу".

Нагадаємо, до планування помісячної фінансової допомоги Україні Євросоюз підштовхнули США. Останні також планують почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд.