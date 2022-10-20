Єврокомісія оголосила програму підтримки українців з огляду на прийдешню зиму

Європейська комісія оголосила про нову програму надзвичайних укриттів та зимових споруд для України, а також про гуманітарну допомогу для найбільш нужденного українського населення.

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Про це повідомив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич, передає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні проблеми, і ми маємо бути до цього готові. Завдяки нашому резерву rescEU (рятувального компоненту механізму цивільного захисту ЄС) буде можливо негайно розгорнути тимчасові прихистки у трьох різних областях України", - цитує Ленарчича агентство.

Він також повідомив, що, ЄС збільшує фінансування гуманітарної допомоги, виділяючи ще 75 млн євро на забезпечення освіти, продовольства, доступу до питної води та захисту від холодної зими найуразливіших верств населення.

Крім того, у комюніке ЄК наголошується, що гуманітарна допомога ЄС цієї зими передбачатиме перекидання в Україну запасів надзвичайних укриттів та інших предметів на загальну суму в 62,3 млн євро.

Загалом разом із резервом житла, розміщеним у Румунії, ЄС зможе надати тимчасовий прихисток до 46 тис. осіб.

В ЄК уточнюють, що із додаткових 175 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги, 150 млн євро виділено на операції в Україні, а 25 млн євро – у Молдові.

"Ключовим пріоритетом є забезпечення зимових укриттів з урахуванням очікуваних негативних температур. Інші пріоритети передбачають освіту у надзвичайних ситуаціях, охорону здоров'я та допомогу у захисті населення", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Нагадаємо, Європейська комісія 7 вересня схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.