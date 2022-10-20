Еврокомиссия объявила программу поддержки украинцев с учетом грядущей зимы

Европейская комиссия объявила о новой программе укрытий и зимних сооружений для Украины, а также о гуманитарной помощи наиболее нуждающемуся украинскому населению.

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Об этом сообщил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные проблемы, и мы должны быть к этому готовы. Благодаря нашему резерву rescEU (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС) будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины", - цитирует Ленарчича агентство.

Он также сообщил, что ЕС увеличивает финансирование гуманитарной помощи, выделяя еще 75 млн евро на обеспечение образования, продовольствия, доступа к питьевой воде и защиты от холодной зимы самых уязвимых слоев населения.

Кроме того, в коммюнике ЕК отмечается, что гуманитарная помощь ЕС этой зимой будет предусматривать перемещение в Украину запасов укрытий и других предметов на общую сумму в 62,3 млн евро.

В общей сложности вместе с резервом жилья, размещенным в Румынии, ЕС сможет предоставить временное убежище до 46 тыс человек.

В ЕК уточняют, что из дополнительных 175 млн евро в виде гуманитарной помощи, 150 млн евро выделено на операции в Украине, а 25 млн евро – в Молдове.

"Ключевым приоритетом является обеспечение зимних укрытий с учетом ожидаемых минусовых температур. Другие приоритеты предполагают образование в чрезвычайных ситуациях, здравоохранение и помощь в защите населения", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, Европейская комиссия 7 сентября одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.