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Еврокомиссия хочет предоставить Украине 3 млрд евро помощи в виде грантов
Новый проект предложения Европейской комиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро путем сочетания грантов и ссуд.
Об этом сообщает POLITICO.
Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии по кредитам Украины на сумму до 9 млрд евро. Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву, у которого и так есть большие долги, и указал на свой собственный двусторонний грант в 1 млрд евро.
ЕС планирует разделы 8 млрд евро пособия на две части. Первую – кредитную, которая составляет 5 млрд евро долгосрочного использования, а вторую – грантовую, в которую привлекут остальные 3 млрд евро.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пока нет сроков, Комиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.
Вопрос помощи стал напряженным, и президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ЕС за задержку.
Еще в мае лидеры ЕС пообещали предоставить Киеву до 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Но пока Комиссия смогла выделить лишь 1 млрд евро ссуд, обеспеченных бюджетом ЕС.
С момента вторжения России у Киева есть дефицит бюджета в размере около $5 млрд в месяц. Она обратилась за помощью к международным донорам, чтобы покрыть основные расходы, такие как пенсии и зарплаты в государственном секторе или рисковать финансовым крахом.
Проблемы для Комиссии состоят в том, как профинансировать 70% гарантию, необходимую для привлечения средств на рынках, поскольку ее собственный бюджет истощен. Ранее представитель Комиссии заявил, что она пытается найти "достаточные гарантии за пределами бюджета ЕС".
Напомним, что ЕС предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро.