Вимоги РФ гарантій безпеки від України демонструють провал російської агресії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає демонстрацією провалу російської агресії проти України заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що його країна зажадала від України гарантій в рамках "зернової угоди" щодо нездійснення атак проти її сил на окупованій нею ж території. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від США. Після восьми місяців російської так званої "спеціальної операції" в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України", - сказав Зеленський.

На думку глави держави, така поведінка очільника Кремля свідчить не тільки про провал агресії РФ проти України, а й загалом про результативність єдності українців.

"Це вражаючі зміни. Це насправді показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи, і мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору, - разом. Ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною", - заявив він.

Нагадаємо, що Росія 2 листопада оголосила про поновлення своєї участі у "зерновій ініціативі", що передбачає забезпечення коридору у Чорному морі для експорту української агропродукції, призупиненої після атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому нею Севастополі, яка нібито була здійснена завдяки задіянню цього коридору.

Як заявив у середу Путін, Росія нібито отримала від України через посередництво Міністерства оборони Туреччини запевнення в тому, що "гуманітарні коридори не будуть використовуватися для воєнних цілей", і через це РФ вирішила поновити свою участь в угоді.