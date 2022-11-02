Требования РФ гарантий безопасности от Украины демонстрируют провал российской агрессии - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает демонстрацией провала российской агрессии против Украины заявления президента РФ Владимира Путина о том, что его страна потребовала от Украины гарантий в рамках "зернового соглашения" по несовершению атак против ее сил на оккупированной ею же территории. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

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"Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать их заявления. 252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от США. После восьми месяцев российской так называемой "специальной операции" в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины", - сказал Зеленский.

По мнению главы государства, такое поведение главы Кремля свидетельствует не только о провале агрессии РФ против Украины, но и о результативности единства украинцев.

"Это впечатляющие изменения. Это на самом деле показывает и то, какой провал испытала российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, которые воюют и работают ради нашей свободы, и миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору, - вместе. Мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободна", - заявил он.

Напомним, что Россия 2 ноября объявила о возобновлении своего участия в "зерновой инициативе", предусматривающей обеспечение коридора в Черном море для экспорта украинской агропродукции, приостановленного после атаки на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном ею Севастополе, якобы осуществленной благодаря задействованию этого коридора.

Как заявил в среду Путин, Россия якобы получила от Украины через посредничество Министерства обороны Турции заверения в том, что "гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", и поэтому РФ решила возобновить свое участие в сделке.