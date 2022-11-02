Отправка судов "зерновым коридором" возобновится 3 ноября

Отправка судов из Украины "зерновым коридором" возобновится в четверг, 3 ноября, получено подтверждение со стороны ООН.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В четверг, 3 ноября, через "зерновой коридор" ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией. Мы получили подтверждение от ООН", - отметил он.

Министр добавил, что 2 ноября также пройдут проверки судов в Босфоре.

Напомним, делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября движение судов в рамках "зернового соглашения".

Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабного голода в мире.

Однако, несмотря на приостановку Россией соглашения, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.