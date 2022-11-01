Зерновая инициатива должна быть отделена от боевых действий, - министр обороны Турции Хулуси Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым по поводу экспорта украинского зерна.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter.

Во время переговоров министр Хулуси Акар заявил, что Черноморский коридор намного быстрее и удобнее, чем сухопутный маршрут для транспортировки зерна.

"Было отмечено, что Черноморский коридор намного быстрее и удобнее для транспортировки зерна, чем сухопутный, и что инициатива по перевозке зерна, которая является сугубо человеческой деятельностью, должна быть в стороне от конфликтных условий", - говорится в публикации Минобороны Турции.

1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin son durum ele alındı. https://t.co/7gYqAPAmqZ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/KMb53ezOkB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2022

Напомним, что Россия решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.