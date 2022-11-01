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Агро
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Зерновая инициатива должна быть отделена от боевых действий, - министр обороны Турции Хулуси Акар

Зерновая инициатива должна быть отделена от боевых действий, - министр обороны Турции Хулуси Акар
Фото: Мининфраструктуры

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым по поводу экспорта украинского зерна.

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Об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter.

Во время переговоров министр Хулуси Акар заявил, что Черноморский коридор намного быстрее и удобнее, чем сухопутный маршрут для транспортировки зерна.

"Было отмечено, что Черноморский коридор намного быстрее и удобнее для транспортировки зерна, чем сухопутный, и что инициатива по перевозке зерна, которая является сугубо человеческой деятельностью, должна быть в стороне от конфликтных условий", - говорится в публикации Минобороны Турции.

Напомним, что Россия решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.