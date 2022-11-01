Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Агро
Дата публікації

Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій, - міністр оборони Туреччини Хулусі Акар

Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій, - міністр оборони Туреччини Хулусі Акар
Фото: Мінінфраструктури

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з главою Міноборони України Олексієм Резніковим та українським міністром інфраструктури Олександром Кубраковим стосовно експорту українського зерна. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це Міністерство національної оборони Туреччини повідомило у Twitter. 

Під час переговорів міністр Хулусі Акар заявив, що Чорноморський коридор є набагато швидшим та зручнішим, ніж сухопутний маршрут для транспортування зерна. 

"Було зазначено, що Чорноморський коридор набагато швидший і зручніший для транспортування зерна, ніж сухопутний, і що ініціатива з перевезення зерна, яка є суто людською діяльністю, має бути осторонь від конфліктних умов", - йдеться в публікації Міноборони Туреччини.

Нагадаємо, що Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.