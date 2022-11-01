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Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій, - міністр оборони Туреччини Хулусі Акар
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з главою Міноборони України Олексієм Резніковим та українським міністром інфраструктури Олександром Кубраковим стосовно експорту українського зерна.
Про це Міністерство національної оборони Туреччини повідомило у Twitter.
Під час переговорів міністр Хулусі Акар заявив, що Чорноморський коридор є набагато швидшим та зручнішим, ніж сухопутний маршрут для транспортування зерна.
"Було зазначено, що Чорноморський коридор набагато швидший і зручніший для транспортування зерна, ніж сухопутний, і що ініціатива з перевезення зерна, яка є суто людською діяльністю, має бути осторонь від конфліктних умов", - йдеться в публікації Міноборони Туреччини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.