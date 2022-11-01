Зернова ініціатива має бути відокремлена від бойових дій, - міністр оборони Туреччини Хулусі Акар

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з главою Міноборони України Олексієм Резніковим та українським міністром інфраструктури Олександром Кубраковим стосовно експорту українського зерна.

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Про це Міністерство національної оборони Туреччини повідомило у Twitter.

Під час переговорів міністр Хулусі Акар заявив, що Чорноморський коридор є набагато швидшим та зручнішим, ніж сухопутний маршрут для транспортування зерна.

"Було зазначено, що Чорноморський коридор набагато швидший і зручніший для транспортування зерна, ніж сухопутний, і що ініціатива з перевезення зерна, яка є суто людською діяльністю, має бути осторонь від конфліктних умов", - йдеться в публікації Міноборони Туреччини.

1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin son durum ele alındı. https://t.co/7gYqAPAmqZ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/KMb53ezOkB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2022

Нагадаємо, що Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.