Украина, Турция и ООН не будут планировать движение судов в рамках "зернового соглашения" на 2 ноября

Делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября движение судов в рамках "зернового соглашения", сообщил секретариат ООН в совместном координационном центре, передает Reuters.

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В заявлении секретариата говорится, что инспекторы от Турции и ООН завершили 36 проверок на борту судов, отправляемых из украинских портов 1 ноября.

"Движение судов и их инспекции, осуществляемые после приостановки участия РФ в СКЦ, это временные и экстренные меры. Координатор ООН по Черноморской инициативе Амир Абдулла в тесном сотрудничестве и консультациях с турецкой делегацией в СКЦ прилагает все усилия для возобновления работы коридора", – отмечается в сообщении СКЦ.

Напомним, что Россия 29 октября решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение РФ ожидаемым ввиду того, что она и так с сентября провоцировала искусственную очередь с судов в рамках "зерновой инициативы", достигшей к концу октября 176 судов. Он заявил, что выходом из соглашения РФ хочет вернуть угрозу масштабного голода в мире.

Однако, несмотря на приостановку Россией соглашения, 31 октября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с украинской агропродукцией.