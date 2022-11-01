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Україна, Туреччина та ООН не плануватимуть рух суден в рамках "зернової угоди" на 2 листопада
Делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух суден в рамках "зернової угоди", повідомив секретаріат ООН у спільному координаційному центрі, передає Reuters.
У заяві секретаріату йдеться, що інспектори від Туреччини та ООН завершили 36 перевірок на борту суден, що відправляються з українських портів 1 листопада.
"Рух суден та їх інспекції, що здійснюються після призупинення участі РФ в СКЦ, це тимчасові та екстрені заходи. Координатор ООН у Чорноморській ініціативі Амір Абдулла в тісній співпраці та консультаціях з турецькою делегацією в СКЦ докладає всіх зусиль для поновлення роботи коридору в звичайному режимі", - зазначається в повідомленні СКЦ.
Нагадаємо, що Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.
Однак не зважаючи на призупинку Росією угоди, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.