Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна, Туреччина та ООН не плануватимуть рух суден в рамках "зернової угоди" на 2 листопада

Україна, Туреччина та ООН не плануватимуть рух суден в рамках "зернової угоди" на 2 листопада

Делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух суден в рамках "зернової угоди", повідомив секретаріат ООН у спільному координаційному центрі, передає Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

У заяві секретаріату йдеться, що інспектори від Туреччини та ООН завершили 36 перевірок на борту суден, що відправляються з українських портів 1 листопада.

"Рух суден та їх інспекції, що здійснюються після призупинення участі РФ в СКЦ, це тимчасові та екстрені заходи. Координатор ООН у Чорноморській ініціативі Амір Абдулла в тісній співпраці та консультаціях з турецькою делегацією в СКЦ докладає всіх зусиль для поновлення роботи коридору в звичайному режимі", - зазначається в повідомленні СКЦ.  

Нагадаємо, що Росія 29 жовтня  вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на призупинку Росією угоди, 31 жовтня  з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.

Автор:
Віта Молодан