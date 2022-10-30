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В Мининфраструктуры назвали число судов, заблокированных из-за остановки "зерновой инициативы"
В настоящее время фактически заблокировано движение 218 судов, участвующих в "зерновой инициативе". Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.
"В связи с тем, что на 30 октября у украинской стороны нет разрешений от Совместного координационного центра на прохождение по безопасному коридору и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", - сказано в нем.
В частности, речь идет о 95 загруженных судах, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю. Еще 22 судна уже загружены и ждут выхода из украинских портов. 101 судно, наоборот, лишь ожидает инспекции для входа в украинские порты.
В Мининфраструктуры снова подчеркивают, что реализация "Инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты" носит исключительно гуманитарный характер и Украина как ее сторона не нарушила ни одного из ее пунктов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Украинская сторона не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в инициативе", - говорят в ведомстве.
Вместе с тем в министерстве указывают, что фактическая блокада реализации соглашения со стороны России началась еще в сентябре, что проявлялось в искусственном затягивании и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди в 176 судов с 2,1 миллиона тонн агропродукции на борту.
"Таким образом становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире", - подчеркивают в ведомстве.
Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне также подчеркивал, что Россия по меньшей мере дважды в течение времени действия инициативы наносила удары по украинским Военно-морским силам, имея в виду, что это не стало для Украины поводом для выхода из "зерновой инициативы".
Однако российское Министерство обороны мотивировало решение о приостановлении участия РФ именно "терактом" против кораблей Черноморского флота в оккупированном Севастополе в ночь на 29 октября, в подготовке которой обвинило "киевский режим с участием специалистов Великобритании".
Впрочем, как констатировали в Институте изучения войны, атака была не терактом, а обычным актом войны с целью защиты Украины, поскольку Россия атакует с кораблей ЧФ украинские города и энергетические объекты. Американское издание The New York Times также указывает, что речь идет именно об атаке украинских дронов на корабли ЧФ. Впрочем, украинские власти ответственность за это не брали и избегают прямых комментариев по этому поводу.
Спикер МИД Украины Олег Николенко лишь указывал на то, что ведомство рассматривает сообщение Минобороны РФ о приостановлении РФ участия в "зерновом соглашении" как воплощение курса на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом "последних событий в Севастополе".