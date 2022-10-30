В Мининфраструктуры назвали число судов, заблокированных из-за остановки "зерновой инициативы"

В настоящее время фактически заблокировано движение 218 судов, участвующих в "зерновой инициативе". Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

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"В связи с тем, что на 30 октября у украинской стороны нет разрешений от Совместного координационного центра на прохождение по безопасному коридору и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", - сказано в нем.

В частности, речь идет о 95 загруженных судах, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю. Еще 22 судна уже загружены и ждут выхода из украинских портов. 101 судно, наоборот, лишь ожидает инспекции для входа в украинские порты.

В Мининфраструктуры снова подчеркивают, что реализация "Инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты" носит исключительно гуманитарный характер и Украина как ее сторона не нарушила ни одного из ее пунктов.

"Украинская сторона не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в инициативе", - говорят в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве указывают, что фактическая блокада реализации соглашения со стороны России началась еще в сентябре, что проявлялось в искусственном затягивании и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди в 176 судов с 2,1 миллиона тонн агропродукции на борту.

"Таким образом становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне также подчеркивал, что Россия по меньшей мере дважды в течение времени действия инициативы наносила удары по украинским Военно-морским силам, имея в виду, что это не стало для Украины поводом для выхода из "зерновой инициативы".

Однако российское Министерство обороны мотивировало решение о приостановлении участия РФ именно "терактом" против кораблей Черноморского флота в оккупированном Севастополе в ночь на 29 октября, в подготовке которой обвинило "киевский режим с участием специалистов Великобритании".

Впрочем, как констатировали в Институте изучения войны, атака была не терактом, а обычным актом войны с целью защиты Украины, поскольку Россия атакует с кораблей ЧФ украинские города и энергетические объекты. Американское издание The New York Times также указывает, что речь идет именно об атаке украинских дронов на корабли ЧФ. Впрочем, украинские власти ответственность за это не брали и избегают прямых комментариев по этому поводу.

Спикер МИД Украины Олег Николенко лишь указывал на то, что ведомство рассматривает сообщение Минобороны РФ о приостановлении РФ участия в "зерновом соглашении" как воплощение курса на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом "последних событий в Севастополе".