Не теракт, а сдержанный ответ: в ISW заявили, что Украина имела право атаковать Черноморский флот в Севастополе

Украина имеет право наносить удары по военным целям в Крыму, в частности по судам и технике Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что, вероятно, Украина 29 октября совершила атаку на фрегат класса "Григорович" Черноморского флота РФ возле Севастополя.

Кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, нанесших удар по меньшей мере по одному фрегату.

Аналитики считают, что такой удар – это обычный акт войны, имеющий смысл для защиты Украины, ведь Россия с кораблей Черноморского флота бомбит украинские города и энергетические объекты.

"Нападения на военные суда во время войны являются законными актами войны, а не террористическими атаками", – подчеркивают аналитики ISW.

Они добавляют, что не обладают точной информацией о том, насколько серьезные повреждения получил корабль в результате атаки. Россияне не признали никаких повреждений фрегата класса "Григорович", подобно тому, как Министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера "Москва", который в конце концов затонул и стал самой дорогой потерей РФ в этой войне.

В ISW подчеркивают, что Украина не взяла на себя ответственность за нападение 29 октября.

"Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным, ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине на протяжении последних нескольких недель", - отмечают аналитики.

Напомним, Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаке утром в субботу 29 октября на размещенные в оккупированном Севастополе суда. После этого Россия решила приостановить свое участие в реализации "зернового соглашения", которое гарантировало проход судов по Черному морю в три порта Одесской области для обеспечения экспорта украинской агропродукции.