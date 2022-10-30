Не теракт, а стримана відповідь: в ISW заявили, що Україна мала право атакувати Чорноморський флот у Севастополі

Україна має право завдавати ударів по військових цілях у Криму, зокрема по суднах і техніці Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що, ймовірно, Україна 29 жовтня здійснила атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя.

Кадри з соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату.

Аналітики вважають, що такий удар – це звичайний акт війни, який має сенс для захисту України, адже Росія з кораблів Чорноморського флоту бомбардує українські міста та енергетичні об’єкти.

"Напади на військові судна під час війни є законними актами війни, а не терористичними атаками", – підкреслюють аналітики ISW.

Вони додають, що не володіють достеменною інформацією про те, наскільки серйозних пошкоджень зазнав корабель внаслідок атаки. Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегату класу "Григорович", подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва", який зрештою затонув і став найдорожчою втратою РФ у цій війні.

У ISW підкреслюють, що Україна не взяла на себе відповідальності за напад 29 жовтня.

"Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою, відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", - зауважують аналітики.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в атаці вранці у суботу 29 жовтня на розміщені в окупованому Севастополі судна. Після цього Росія вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди," яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.