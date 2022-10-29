В ISW викрили російських пропагандистів у брехні про "успіхи" на фронті

Російські війська не просуваються в районі Бахмута Донецької області, чи будь-де ще вздовж лінії фронту. Попри це російська пропаганда ширить наративи про успіхи своїх військових.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни, ймовірно, фальсифікують дані про свої успіхи біля Бахмута, аби показати успіх хоча б на одній ділянці фронту.

"У РФ поширюють наратив, нібито російські війська досягають значного прогресу в районі Бахмута, що, ймовірно, мало би покращити моральний дух серед окупантів. Також це може позитивно вплинути на засновника ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, чиї сили значною мірою відповідальні за мінімальні успіхи в Донецькій області", - зауважують аналітики.

В ISW нагадали, що Пригожин визнав низькі темпи наземних операцій "вагнерівців", абсурдно заявивши, що темпи просування 100-200 м на день "є нормальним темпом для нинішніх досягнень".

"Російські війська, ймовірно, фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоб показати себе такими, що досягають успіхів принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України.Навіть заявлена ​​швидкість просування була б невдалою для основного зусилля в механізованій війні - і заяви, насправді, перебільшені", - підкреслили в ISW.

Раніше в ISW зазначали, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.