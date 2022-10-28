Путін не відмовився від ідеї знищення України, - ISW

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету та не відмовився від мети знищити Україну як державу, що унеможливлює початок серйозних переговорів щодо припинення війни.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, спираючись на виступ російського диктатора у дискусійному клубі "Валдай" 27 жовтня, зауважують, що Путін все ще має на меті знищити українську державу та стерти поняття українського народу.

Путін заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.

На думку аналітиків ISW, такі заяви відкидають юридичний факт того, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.

"Зокрема про це свідчать його постійні наративи про те, що Україна та Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави через історичні обставини", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що дії та слова російського диктатора підпадають під визначення геноциду українського народу.

"Ці заяви, разом із багатьма діями Росії, мають викликати серйозні роздуми над питанням, що війна Росії проти України є геноцидом, оскільки геноцид юридично визначається як дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу", - наголошують в ISW.

Раніше в ISW зауважували, що останні висловлювання Путіна щодо війни в Україні свідчать про те, що він не готовий закінчувати бойові дії і сідати за стіл переговорів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про"неможливість проведення переговорів" з лідером країни-агресора Володимиром Путіним. При цьому президент зазначив, що переговори можливі, але лише з наступним президентом Росії.