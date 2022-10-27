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Путін не готовий закінчувати війну і сідати за стіл переговорів, - ISW
Останні висловлювання лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна щодо війни в Україні свідчать про те, що він не готовий закінчувати бойові дії і сідати за стіл переговорів.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що заяви Путіна про те, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії" вказують на те, що очільник Кремля все ще живе у світі пропаганди, яку сам і створив.
Подібну риторику російського диктатора продовжив і спікер держдуми В'ячеслав Володін, який заявив, що Україна "окупована НАТО" і є "колонією США".Підписуйтесь на наш Telegram канал
В ISW зазначили, що такі заяви російського керівництва не сумісні з переговорами для досягнення миру на рівноправній основі.
"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу", - зазначають аналітики.
В ISW підкреслюють, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати.
Нагадаємо, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про"неможливість проведення переговорів" з лідером країни-агресора Володимиром Путіним. При цьому президент зазначив, що переговори можливі, але лише з наступним президентом Росії.