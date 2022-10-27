Путин не готов заканчивать войну и садиться за стол переговоров - ISW

Последние высказывания лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина по поводу войны в Украине свидетельствуют о том, что он не готов заканчивать боевые действия и садиться за стол переговоров.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что заявления Путина о том, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как "таран" против России", указывают на то, что глава Кремля все еще живет в мире пропаганды, которую сам и создал.

Подобную риторику российского диктатора продолжил и спикер госдумы Вячеслав Володин, заявивший, что Украина "оккупирована НАТО" и является "колонией США".

В ISW отметили, что такие заявления российского руководства не совместимы с переговорами по достижению мира на равноправной основе.

"Вместо этого, это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада", - отмечают аналитики.

В ISW подчеркивают, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать.

Напомним, 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не перестанет обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам. Только 10% граждан Украины выступают за переговоры, даже если придется пойти на уступки России.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о "невозможности проведения переговоров" с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. При этом президент отметил, что переговоры возможны, но только со следующим президентом России.